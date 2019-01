Ehepaar aus Colditz unterstützt Patenkind aus Armenien

Das Patenkind Shahane (in Jeans), Schwester Adana, Bruder Artsvi und Janet Penno.

Vollbild

Seitdem spenden die Pennos regelmäßig für Shahane. So heißt das Mädchen, das in einem Dorf am Sewansee zu Hause ist. Sie hat zwei Geschwister, den kleinen Bruder Artsvi und die größere Schwester Adana.



Alle drei, zusammen mit Mama Emma, durften die Sachsen jetzt erstmals treffen. „Es war total emotional, als kennen wir uns schon immer. Ohne Berührungsängste.“ Puppen, Spielzeug, Kleidung – die Freude kannte auf beiden Seiten keine Grenzen.



Reger Briefverkehr vor dem Kennenlernen



Der Weg bis zum persönlichen Kennenlernen hatte es in sich. Shahane war fünf, als sie den ersten Brief aus Deutschland bekam. Inzwischen ist sie zehn. Janet Penno, die ihr Schul-Russisch extra in zusätzlichen Aufbaukursen reaktivierte, schrieb etliche Briefe, schickte unzählige Pakete:



„Shahane bedankte sich jedes Mal lieb, legte sogar Fotos bei, auf denen sie mit dem Inhalt der Sendungen zu sehen ist. Sie schrieb, was sie macht, wie es ihrer Familie geht und dass ihr Vater als Soldat an der Grenze zu Aserbaidschan im Dienst ist.“