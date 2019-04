Zu Gast bei Tuning-Freaks auf der Autocross-Strecke in Frohburg

Das erste Autocross-Rennen der DDR fand in Frohburg 1976 statt.

Der Motorsport war einmal groß hier im Frohburger Eck. Bis 1972 traten sogar Rennfahrer aus dem kapitalistischen Ausland gegen die Motorsport-Elite der DDR an, allerdings auf Asphalt. Das Geländerennen gewann hier, aus England kommend, erst später an Bedeutung. 1976 fand die erste Autocross-Veranstaltung der DDR in Frohburg statt.



Eine blaue Broschüre über die fast 70-jährigen Motorsportgeschichte erzählt stolz von diesem Kapitel. Der Finger von Tobias Torke zeigt auf schwarz-weiß Bilder von springenden Jeeps und Fahrer in weißen Helmen und Fliegerbrille. Torke ist als Vertreter der Ostdeutschen Autocross Masters zur Rennstrecke an den Kaplanberg gekommen. Der Verein mit Sitz in Kohren-Sahlis veranstaltet solche Wettkämpfe in der Gegend, am Wochenende findet das Rennen „Frohburg I“ hier statt.



„Aufgrund der Tatsache, dass sich doch noch ein paar Mutige gefunden und genannt haben“, so steht auf der Internetseite des Vereins, die Erleichterung darüber, dass das Minimum von 50 an den Start gehenden Fahrern erreicht wurde ist Tobias Torke anzumerken.