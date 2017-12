Zum 90. Geburtstag besucht Frau Prentel mit ihrer Tochter ihr altes Bahner-Zuhause

Beim Rundgang ums Haus zeigt sie stolz auf eine meterhohe Signalanlage, die in der Einfahrt an die einstige Nutzung des Grundstücks erinnert. „Wir sind im Sommer 2007 eingezogen, haben dieses Jahr also unser Zehnjähriges gefeiert. Bei der Fete wurden wir plötzlich in die Einfahrt gebeten. Und da kamen die mit einem Laster an und haben diese Signalanlage geliefert. Das war verrückt“, erinnert sich Birgit Kükelhan an die gelungene Überraschung. Ihr Ehemann ergänzt lachend: „Und binnen 14 Tagen stand die Anlage dann auch schon. Da kamen alle zum Arbeitseinsatz – so läuft das hier bei uns.“



Die Kükelhans haben oft und gerne Besuch. Ganz besonders war jedoch eine Begegnung vor ein paar Jahren. „In dem Haus hat immer jemand gewohnt. Zu ihrem 90. Geburtstag kam die erste Bewohnerin zu uns. Die hat sich sehr gefreut, nochmal hier sein zu können“, so Birgit Kükelhan. Mittlerweile ist die Dame verstorben. Ihre Tochter hat den Kükelhans alte Fotos und sogar den ersten Mietvertrag zukommen lassen. Diese und weitere Erinnerungen bewahrt die Familie in einer Vielzahl von Alben auf. Denn in einem ehemaligen Bahnhof zu wohnen, ist auch für sie etwas besonderes.