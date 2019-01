Bergwelt Wurzen

Vollbild

Wer hat ihn in Bilderbüchern nicht schon gesehen: Mount Rushmore, den Berg in den Black Hills im Bundesstaat South Dakota (USA). Jeweils 18 Meter hoch sind die in den Fels geschlagenen Porträts der einstigen amerikanischen Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln.



Zwei Augenpaare in den Felsen



Unweit des Zinkenbergs erinnern in einem Geröllberg mindestens zwei Augenpaare an womöglich Wurzener Persönlichkeiten. Ob einer davon Ringelnatz ist – wer weiß, die Nase fehlt. Es lohnt sich, die Felsen zu betrachten: Am Kleinen Berg in Hohburg gibt es Gletscher- und Windschliffe zu entdecken. Am Burzelberg erinnert ein Wall an die erste Burg von Hohburg.



Älteste Steinarchitektur Sachsen



Ausgrabungen haben ergeben, dass es sich um die älteste Steinarchitektur Sachsens handelte. So alt ist der Haufen mit den Porträts lange nicht. Mein Mount Rushmore!