Das tun Landwirte im Muldental für die Bienen

Wollen die Bienen retten: Thomas Opolka, Steffen Richter, Elke Zehrfeld, Tobias Zehrfeld-Scheringer, Philipp Grohmann (v.l.)

In den vergangenen zwei Wochen verteilten Muldentaler Bauern bei ihren Hoffesten kostenlos rund 200 Tüten mit Bienenblühmischung. „Wieso sollte eine siebte Klasse aus der Schule X in der Stadt Y mancher Brachfläche nicht zu neuer Blüte verhelfen?“, fragt der Mutzschener Landwirt Steffen Richter. So es Lehrer wünschen, gibt er Saatgut gratis ab.



Genau wie seine Kollegen Tobias Zehrfeld-Scheringer in Kleinbardau, Lutz Eilenberg in Machern, Jürgen Wick in Leipnitz, Thomas Opolka in Burkartshain oder Philipp Grohmann in Meltewitz brachte er von Ende März bis Mitte Mai den Samen in den Boden. Und siehe da: Trotz durchwachsenen Wetters sind die Pflänzchen bereits ins Kraut geschossen.



Ölrettich, Gelbsenf, Perserklee, Sommerwicke – die Saat ging auf. Ob an Waldrändern oder Bachläufen, in Sandlöchern oder auf Felskuppen – überall wachsen Blühstreifen heran. Jeder Landwirtschaftsbetrieb, der Agrarförderung beantragt, muss fünf Prozent seiner Fläche für Hecken, Streuobstwiesen oder Feuchtbiotope vorhalten. „Viele unserer Mitglieder tun noch weit mehr als vorgeschrieben für die Artenvielfalt. Auf 100 Hektar grünt und blüht es zusätzlich“, so Elke Zehrfeld.



Weil das Hegen und Pflegen der Blühstreifen viel Geld und Mühe koste, könnten die Blühpaten mit ihren Geldern helfen, zumindest einen Teil des Ertragsausfalls der teilnehmenden Bauern zu kompensieren. Je nachdem, wie viele Spenden eingingen, sei auch denkbar, die blühenden Landschaften noch auszuweiten, kündigt die Colditzerin an.