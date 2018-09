Entdeckungstour durch das Leipziger Bülowviertel

Steffen Zander und Juliane Bank mit Tochter Valeska: Die junge Familie hat mit Freunden hier ein Haus gekauft.

Steffen Zander (36) und Juliane Bank (35) leben mit ihren beiden Kindern in so einer Hausgruppe. 2012 kauften sie mit Freunden für 100.000 Euro ein Haus im Viertel, das 17 Jahre lang leer stand, und setzten es Stück für Stück in Stand. Sie rissen Mauern ein, verputzten Wände, verlegten Stromleitungen. „Das, was wir konnten, haben wir selber gemacht“, sagt Juliane Bank, die als Controllerin arbeitet.



Nach drei Jahren Bauphase zog die Familie in die 145-Quadratmeter große Wohnung ein. Einmal im Monat besprechen die fünf Parteien nun Belange, die das Haus betreffen. „Manchmal treffen wir uns auch einfach so zum Grillen“, sagt Bank.