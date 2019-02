Wurzener Unternehmer bei Fußballclub Cosmos New York mit Beckenbauer

Idol der Fans: Goalkeeper Jack Brand. Rechts unten das Vereins-Emblem der Cosmonauten. Oben: Verstanden sich gut: Jack Brand und Kaiser Franz Beckenbauer von Cosmos New York.

1977 fehlten dem Studenten noch zwei Kurse in Ökonomie. Er machte sie an der Universität von Rochester im Staat New York und wurde von den Lancers unter Vertrag genommen. „Die Mannschaft war nicht gerade gut. Gut für mich. Denn umso mehr hatte ich im Tor zu tun und konnte mich auszeichnen. Viermal spielten wir gegen Cosmos New York. Offensichtlich hinterließ ich Eindruck – jedenfalls wollten sie mich haben“, erinnert sich Jochen – alias Jack – Brand.



Ganze zwei Jahre blieb er bei den Cosmonauten und stand mit keinem geringeren als Franz Beckenbauer in einem Team. Central Park und Wolkenkratzer statt Säbener Straße und Schweinebraten: „In New York wurde Franz zum Weltbürger. Als er kam, war er eher ruhig und zurückhaltend. Ich hätte ihm nie zugetraut, dass er mal eine solche Persönlichkeit werden würde“, so Brand. Er habe es ihm später auch persönlich gesagt, so der Ex-Torhüter: „Ich finde es sehr schade, dass in Deutschland sein Denkmal demontiert wird. Sicher ist vor der WM 2006 nicht alles richtig gelaufen. Aber es ist kein Grund, einen Mann mit solchen Verdiensten fallen zu lassen.“



Geld spielte in New York keine Rolle. Die Väter von Cosmos scheuten weder Kosten noch Mühen, um die besten Spieler der Welt an den Hudson River zu locken. So auch Beckenbauer. Noch lange erinnerte sich der Weltmeistertrainer der deutschen Nationalmannschaft (1990) an jenen Hubschrauberflug vom Dach eines Hochhauses. Es sei ein Trip in eine andere Welt gewesen, raus nach New Jersey zum Giants Stadium, ins damals modernste Stadion der Welt. Beckenbauer: „Während wir übers Stadion flogen, habe ich ihnen zugebrüllt: Also gut, hört’s auf, ich komme!“