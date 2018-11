Demenzkranke laufen aus Heimen weg

In manchen Heimen bekommen Bewohner Hausschuhe mit einem Chip, der ein Signal auslöst, wenn derjenige das Heim verlässt.

Sie wollen meist nach Hause. Dorthin wo sie Jahrzehnte gelebt, geliebt und gelacht, vielleicht auch gelitten haben. Eine Demenzpatientin im Altenpflegeheim St. Barbara in Regis-Breitingen läuft besonders häufig fort, erzählt Heimleiterin Petra Mohr. Immer wieder zu ihrer früheren Wohnung in der Kleinstadt. „Die Leute kennen sie im Ort und sagen uns Bescheid“, berichtet die Heimchefin, die häufig auch selbst mit Rad oder Auto losfährt, um die Frau zurück zu holen.



Das Weglaufen von Bewohnern mit Demenz sei ein „großes Problem“. Derzeit gibt es in ihrem Haus vier Personen, auf die das Personal verstärkt aufpassen muss. Der Spagat zwischen Schutz und Freiheitsberaubung ist schwierig. Demenzkranke dürfen laut Gesetz nicht eingesperrt werden. An den Fluchttüren des Regiser Heims, die auch nachts von innen zu öffnen sind, ertönt ein Signal, wenn jemand sie benutzt. Demnächst soll es auch noch eine Extra-Sicherung am Hauptausgang geben.



Doris Krumbholz, Chefin der gleichnamigen Pflegegruppe im Leipziger Land, zu der auch zwei Heime in Groitzsch und Pegau gehören, hat dies in ihren Häusern schon. Am Hausschuh derjenigen Bewohner, die häufig weglaufen, ist ein Chip, der ein Signal auslöst, wenn der Schuhträger das Heim verlässt. Dabei wird kein Name angezeigt, das sei verboten, doch die Schwestern werden so darauf aufmerksam gemacht.



Auch die Groitzscherin sieht das Weglaufen von Bewohnern als „großes Problem“ an. Für die Pflegerinnen sei es sowohl psychisch als auch physisch eine Belastung. „Der Personalschlüssel erlaubt es nicht, dass eine Person 24 Stunden lang auf einen Bewohner aufpassen kann. Das funktioniert nicht“, sagt Krumbholz.