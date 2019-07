Doppelpack

Diethard Welsch (69) aus Frauendorf bei Frohburg.

Diethard Welsch (69) entstammt einer alten Tischlerdynastie. Noch heute engagiert sich der Tischlermeister in der Innung und leitet in Borna die AG Holzbearbeitung. Erst kürzlich überholte er das einst von Jochen Pechstein gebaute Modell der Frauendorfer Kirche von Grund auf. Zur Kirche kam er wie die Jungfrau zum Kinde: Als junger Polizist sollte er dem damals in Lastau bei Colditz predigenden Pfarrer Christian Führer die Fahrerlaubnis abnehmen, nachdem dieser mit seinem Motorrad gestürzt war. „Dazu kam es gar nicht. Stattdessen redeten wir stundenlang miteinander – über Gott und die Welt.“ Diethard Welsch widmete sich fortan dem Holz, was ihm ohnehin mehr lag: „Ich hatte schon immer was gegen Waffen“, sagt der Pazifist, der an seiner Werkstatt ein Plakat angebracht hat: „Bomben schaffen keinen Frieden!“ Frauendorf war offensichtlich schon immer eigen. Nachbar Lothar Jehnich erinnert an die Zeit vor über 100 Jahren: „Da gründete Verleger Bernhard Winkler zwischenzeitlich eine Gesundheitskolonnie in Frauendorf. Arbeit an frischer Luft, Baden in der Eula, nackte Körper in der Sonne – kein Wunder, dass damals mancher Dorfbewohner durch die Astlöcher im Bretterzaun illerte.“

