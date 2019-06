EBAWE: Ein Weltmarktführer aus Eilenburg / Multimedia-Reportage

Künftigen Arbeitnehmern bietet EBAWE gute Bedingungen. Neben einem angenehmen Arbeitsklima in einem jungen, innovativen Team loben Mitarbeiter vor allem die guten Perspektiven für eine dauerhafte Beschäftigung sowie die Möglichkeiten sich auch persönlich weiterzuentwickeln.



Attraktiv für Arbeitnehmer: Das hochmoderne Werk in Eilenburg befindet sich gerade einmal 30 Kilometer entfernt von der Messestadt Leipzig – ein Plus an Lebensqualität.