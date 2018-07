Ferien_im_Land_der_Burgen_und_Schlösser

Speziell für die kleinen Gäste gibt es während der Sommerferien im Schloss Rochlitz jeden Mittwochnachmittag eine kindgerechte Führung. Am 25. Juli geht es auf den Spuren von Märchen und Sagen auf Entdeckungsreise. Zum Schluss darf in der Schlossküche vom süßen Brei genascht werden.



Am 1. August führt der kleine Page Eckehardt und zeigt seine spannendsten Orte. Nebenbei berichtet er von so manch geheimer Geschichte, die sich die Kammerzofen untereinander erzählt haben. Diese Führungen beginnen jeweils 14 Uhr.



In der letzten Ferienwoche geht es am Mittwoch ab 15 Uhr um die Welt der Ritter. Was stand auf dem Lehrplan eines Pagen und Knappen? Was waren seine Pflichten und wie fühlt es sich an, eine Ritterrüstung zu tragen?