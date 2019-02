Fluchtmuseum auf Schloss Colditz zeigt Leben der allierten Gefangenen während der Nazi-Zeit

Das Fluchtmuseum hat mehr zu bieten als den Nachbau des altbekannten Colditz-Gleiters. So erfährt der Besucher auch etwas über den hohen polnischen Offizier deutscher Herkunft, Józef Unrug, geboren als Joseph Michael Hubert von Unruh. Er entstammte einer preußischen Offiziersfamilie und diente im Ersten Weltkrieg als Oberleutnant in der kaiserlichen Marine. In Friedenszeiten trat er der neu gegründeten polnischen Armee bei. In der Danziger Bucht musste sich der Befehlshaber der polnischen Kriegsflotte 1939 der deutschen Übermacht geschlagen geben.



Er geriet in deutsche Gefangenschaft und saß von 1940 bis 1942 in Colditz ein.„Hohe Partei-Funktionäre und ehemalige Waffenbrüder aus dem Ersten Weltkrieg besuchten ihn mehrfach in Colditz, wollten den Träger des Eisernen Kreuzes zum Seitenwechsel bewegen – vergebens“, sagt Regina Thiede. Bei Verhandlungen mit deutschen Offizieren bestand er demonstrativ auf die Anwesenheit eines Dolmetschers. Er äußerte, dass er die deutsche Sprache im September 1939 „vergessen“ habe.