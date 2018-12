Wurzener hütet das Friedenslicht von Bethlehem

Im Jahr 1986 entstand im oberösterreichischen Landesstudio des Österreichischen Rundfunks (ORF) die Idee, die mittlerweile eine Lichtspur durch ganz Europa gezogen hat: Ein Licht aus Bethlehem soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes erinnern die Christen an die weihnachtliche Botschaft und an ihren Auftrag, Frieden unter die Menschen zu bringen.



Jedes Jahr wird das Friedenslicht in den Wochen vor Weihnachten von einem oberösterreichischen Kind in der Geburtsgrotte Jesu entzündet. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den elfjährigen Niklas Lehner aus Vorchdorf im Bezirk Gmunden: „Frieden fängt für mich im Kleinen an. Man soll in der Familie nicht streiten und es soll auch keinen Krieg geben“, sagt Niklas Lehner. Der Junge ist mit Leib und Seele Pfadfinder. „Niklas steht für das, wofür das Friedenslicht bei uns steht: Menschen Freude zu bereiten und sie für den Frieden zu begeistern“, betont Pfadfinderleiter Peter Repczuk aus Vorchdorf.



Von Bethlehem in Israel aus brachte eine Maschine der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines das Licht in einer explosionssicheren Lampe nach Wien. Dort wurde es am dritten Adventswochenende in alle Orte Österreichs und in die meisten europäischen Länder gesandt. In Deutschland, Tschechien, Italien und der Schweiz haben sich besonders engagierte Partner gefunden. Vor allem die Pfadfinder sorgen dafür, dass das Friedenslicht in den meisten europäischen Ländern verbreitet wird und sogar seinen Weg in die USA gefunden hat.