Ein Streifzug durch Gohlis

Nur wenige Schritte entfernt, gibt es dagegen einen angenehmen Platz zum Verweilen. Der Biergarten mit Ginkgo-Baum am Heinrich-Budde-Haus ist vor allem am Wochenende ein beliebter Treffpunkt. Das Publikum sei bunt gemischt, sagt Chefin Nicole Kieselmann. „Es kommen Familien, aber auch junge Leute.“



Seit der Verein Fairbund das Haus übernommen hat, habe sich einiges getan, so die 43-Jährige. Die Veranstaltungen richten sich jetzt auch an jüngere Leute. Die ganz Jungen freuen sich über den neuen Spielplatz, der angelegt wurde.



Marianne Auth setzt sich gern in den Skulpturenpark hinter dem Budde-Haus. „Ich habe keinen Garten“, sagt sie. Und so flüchtet sie öfter hierher, in diese kleine Oase mitten in ihrem Gohlis.