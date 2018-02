gruenaujugend

Katrin Zschuckelt koordiniert die Streetworker des Vereins „Mobile Jugendarbeit“ in Grünau.

Katrin Zschuckelt ist Projektleiterin des Vereins „Mobile Jugendarbeit“, der sich vor 25 Jahren in Grünau gründete. Drei ihrer Streetworker sind im Viertel unterwegs. Zschuckelt lädt zum Gespräch in den Grünauer Cliquentreff, einer Art Jugendclub, der einmal pro Woche für alle öffnet. Hier finden vor allem Beratungsgespräche statt.



Welche Aufgaben hat die „Mobile Jugendarbeit“ in Grünau?

Wir suchen die Jugendlichen dort auf, wo sie sich in ihrer Freizeit bewegen, und zwar im öffentlichen Raum. Das sind zum Teil Jugendliche, die nirgendwo anders mehr andocken. Wir versuchen, zu diesen Kids Kontakt aufzubauen, machen Hilfsangebote.



Wo sind typische Treffpunkte?

Das ist jahreszeitenabhängig. Im Augenblick ist die Magistrale zwischen dem Einkaufscenter Pep, übers Allee-Center bis zum Schwimmbad „Grünauer Welle“ einer der Hotspots, wo sich die Kids treffen. Im Sommer ist im Park 5.1 viel los, auf dem Rollhockeyplatz treffen sich wieder mehr Kids, wenn es wärmer wird.



Welche Probleme beschäftigen die Jugendlichen in Grünau?

Vorweg: Wir haben in Grünau viele Jugendliche, die keine Probleme haben, die sich einfach draußen treffen. Es gibt aber auch eine ganze Menge, die mit einem ganzen Rucksack an Themen durch die Welt gehen. In den letzten zwei, drei Jahren geistern viele jüngere Kids, zwischen acht und zehn Jahren, draußen herum, weil das Zuhause nicht das bietet, was sie gern möchten.



Eine ganze Menge Kids geht nicht gern in die Schule und schwänzt. In der Familie finden viele nicht das Setting, was ein Kind bräuchte. Der Allgemeine Sozialdienst hat erst kürzlich eine Studie herausgebracht, dass Grünau-Mitte ein sozialer Schwerpunkt bei Kindeswohlgefährdungen ist.



Wie gehen Sie als Streetworker mit solchen Problemfällen um?

Wir nehmen erstmal alles auf – egal, ob Probleme in der Schule, in der Familie, mit Drogen oder Kriminalität. Wir haben ein gutes Netzwerk, um Hilfsangebote zu vermitteln. Wir helfen beim Thema Schuldenabbau, bei der Wohnungssuche oder bei Ämtergängen.



Haben sich die Probleme im Laufe der Jahre verändert?

Auf jeden Fall. Als wir vor 25 Jahren angefangen haben, war das Thema Rechtsextremismus in Grünau ganz groß. Heute gibt es nur noch Tendenzen von Alltagsrassismus. Dann gab es um die 2000er-Jahre eine große Welle, die das Thema Drogen, vor allem Crystal, betraf. Das ist geblieben.



Was zunehmend stärker geworden ist, ist das Thema Armut. In Grünau Mitte lebt jedes zweite Kind in einem Haushalt mit Sozialgeldbezug. Das ist Wahnsinn. Wir haben eine vererbte Armut. Kinder aus armen Familien haben oft keine Ausbildung, bekommen jung eigene Kinder. Damit setzt sich der Kreislauf weiter fort. Die Familienhelfer betreuen teilweise drei Generationen.



Ist es möglich, aus diesem Teufelskreis auszubrechen?

Durchbrechen ist schwierig. Es müsste viel passieren beim Thema Familienhilfe und frühkindliche Bildung. Zu uns kommen die Kids etwa mit 14 Jahren. Das ist schon zu spät, um gravierende Schwierigkeiten noch auszumerzen. Die wirkliche Weichenstellung müsste viel früher passieren.



Seit einiger Zeit wohnen mehr Migranten in Grünau. Hat sich die Zusammensetzung der Cliquen verändert?

Der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist mittlerweile bei über 50 Prozent. Bis 2010 lag er bei etwa fünf Prozent . Aus bestimmten Kulturen ist ein anderer Wertemodus mitgekommen, beim Thema Status und Geld zum Beispiel. Das gibt es einen Unterschied zu den deutschen Jugendlichen. Das führt dazu, dass einige Kids klauen, dealen, Fahrräder verticken. Diese Cliquen sind noch keine Gangs, aber sie sind auf dem Weg dahin. Neu ist die hohe Gewaltbereitschaft oder das Tragen von Waffen. Das ist eine Entwicklung, die uns erschreckt.



Was sollte für die ausländischen Familien in Grünau getan werden?

Es wäre wichtig, dass man Angebote schafft. In den alten Bundesländern gibt es Projekte, die man übernehmen könnte. Kiezmütter nennt sich eines davon. Das sind toughe Mütter mit Migrationshintergrund, die Vorbild sind, andere animieren, Angebote wahrzunehmen und sich zu integrieren.



Wie sehen Sie die Zukunft des Stadtteils?

Grünau wächst, es sind mehr Kinder hier, das Thema Migration ist on top dazugekommen, aber an den personellen Ressourcen ändert sich nichts. Das ist ein Ungleichgewicht, das sich verstärkt. Eine gute personelle Ausstattung der Angebote wäre schon viel Wert. Schon in den Kitas müssten Sozialarbeiter sein. Grünaus Schulen müssten die beste Ausstattung und die besten Lehrer haben. Wenn man Geld hier reinsteckt, kann der Stadtteil eine gute Entwicklung nehmen. Man muss aufpassen, dass sich die Armut nicht manifestiert.