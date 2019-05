Baggerfahrer Gerhard Gundermann sang im Tagebau bei Leipzig

Gundermann sang 1997 im Tagebau Espenhain.

„Ich war 'n Bergmann, weiter hab’ ich nüscht gelernt“ sang Gerhard Gundermann zur Gitarre am 8. Juni 1997 auf einer Bühne mitten im Tagebau Espenhain. An der Stelle, wo noch einen Monat zuvor eine riesige Förderbrücke stand – am 7. Mai war sie gesprengt worden.

Übrig geblieben ist nur ein eindrucksvoller Rest „Eisenschwein“. In einer halsbrecherischen Aktion hatte Brigitte Steinbach mit ihren Akteuren der Veranstaltungsreihe Bornaer Musiksommers dort ein selbst gemaltes Plakat angebracht, erzählt sie. Gute Konzerte an ungewöhnlichen Orten waren damals ihr Steckenpferd. Mit Gundermanns „Engel über dem Revier“ unter dem Rest einer Förderbrücke gelang dies.



„Selbst eine geschundene Landschaft hat ihre schöne Seiten“, sagt die Frau aus Rötha. „Ein Konzert im Tagebau in der Abenddämmerung hat Wirkung und Kraft.“ Sie erinnert sich noch an die Spuren der Großgeräte im Sand und wie die Zuschauer bei jedem Schritt leicht einsanken.

Brigitte Steinbach: „Auf der Bühne war er in seiner Welt“

Der singende Baggerfahrer aus der Lausitz passte mit seinen Songs, die viel von schmerzlichen Wende-Erfahrungen der Bergleute erzählen, in die Bornaer Landschaft. „Und dann hieß das Programm auch noch ’Engel über dem Revier’, das fand ich sehr emotional und schön.“



Gundermann habe im Gespräch auf sie still und nachdenklich gewirkt, „das war keiner, mit dem man einfach so über Gott und die Welt sprechen konnte, er war zurückhaltend, aber auf der Bühne war er dann in seiner Welt und drehte völlig auf“, berichtet sie.