Hitzewelle im Landkreis Leipzig

Der Bierbrauer

Brauer Martin Fischer kann sich vorübergehend abkühlen, wenn er sein Bier in der Kühlzelle des Brauhauses sortiert.

Da braut sich was zusammen! Von hell bis dunkel, leicht bis stark – elf verschiedene Sorten produziert Martin Fischer in Nerchau. Seit 2012 ist der heute 26-Jährige dabei. Er geht gern auf Arbeit. Am liebsten im Hochsommer, wenn seine Freunde in den Büros über die Hitze stöhnen. In der Brauerei ist er fein raus. Wenn es ihm zu heiß wird, stapelt der muskulöse Ex-Boxer im Lagerraum kurzerhand die Kästen.



In der Kühlzelle des Hofladens lässt es sich bei Temperaturen um fünf Grad bestens aushalten. „Weil unser Bier weder pasteurisiert noch gefiltert wird und dadurch nicht so lange haltbar ist, muss es gekühlt werden“, sagt der Brauer. Er spricht von einer Art begehbarem Kühlschrank, genießt die willkommene Abkühlung.



Die hat er auch bitter nötig. Denn im Sudhaus, wo die Bierwürze bei 100 Grad gekocht wird, ist es spürbar wärmer. Der Brauer aus Mutzschen, der im örtlichen Spielmannszug auf die Pauke haut, brennt für Biere. „Frauen haben einen Schuhfimmel, sind ständig am Einkaufen. Ich dagegen schaue in jede Brauerei, an der ich vorbei komme. Gerade die Kleinen der Branche interessieren mich.“



In Sachsens erster Biobrauerei schmeckt Martin Fischer, wie das Bier im Tank wächst. Ob er unter diesen Umständen überhaupt noch mit dem Auto heimfahren kann? „Ich nehme nur hier und da mal ein Schlückchen, das ist nicht der Rede wert“, lacht der Brauer, der sein Handwerk drei Jahre in Halberstadt gelernt hatte. „Schon am nächsten Tag konnte ich in Nerchau anfangen.“



1000 Hektoliter braut er pro Jahr. Abnehmer gebe es vor allem in Leipzig und Dresden. Im begehbaren Kühlschrank der Brauerei hat er gut Lachen. Dabei liebe er durchaus auch wärmere Gefilde, verbringe seinen Urlaub auch gern mal in Italien, Kroatien oder der Türkei. Er halte es am Strand auch ziemlich lange aus: „Solange es eine kühle Blonde gibt.“