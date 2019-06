Der Hohburger Wald ist stirbt

Der Borkenkäfer frisst am liebsten totes Holz im Wald.

Huster hat sich mit der rasanten Ausbreitung des Borkenkäfers beschäftigt. „Ein Pärchen hat 70 Nachkommen in der ersten Generation. Das sind in der zweiten Generation schon 5000, in der dritten 350.000 und in der vierten bereits über eine Million.“ Aufgrund der Witterung habe es dieser Borkenkäfer im Vorjahr auf eben diese vier Generationen gebracht.



Für den Revierleiter ein Alptraum. Rastlos ist er unterwegs, berät die privaten Waldbesitzer. Längst hat auch er mehr Fragen als Antworten. Es nütze nichts, man dürfe nicht tatenlos zusehen. In seinem Verantwortungsbereich gebe es ungefähr 1200 Eigentümer auf bis zu 30.000 Flurstücken. Bewirtschaftete zu Ostzeiten mehr oder weniger der Staat den Forst, seien nun wieder die Inhaber der Flächen zuständig.



Viele von denen sind Rentner und müssen ihr Geld zusammen halten. Ihre Söhne arbeiten nicht selten auswärts. Hinzu kommt: Das Wissen über Forstwirtschaft wurde nicht wie in den Jahrhunderten zuvor von Generation zu Generation weitergegeben. Wozu auch? Der Staat kümmerte sich um alles. Das ist jetzt anders. „Der Forst ist in Sachsen derart kleinteilig, dass manche Flächen zwölf Meter breit aber zwei Kilometer lang sind. Die kannst du nur schwer bewirtschaften. Vor allem, wenn sie krumm sind wie ein Sensenbügel.“



17 Prozent der angeschriebenen Eigentümer konnte der Revierleiter gar nicht ermitteln. Das führt dazu, dass Totholz liegen bleibt und zum Tummelplatz für Käfer wird. Der Forstmann appelliert an die Besitzer von Wald, nach Erbfolgen und Todesfällen möglicherweise veraltete Datensätze dringend zu aktualisieren: „Nur so können wir helfen. Es gibt ja auch Fördergelder.“