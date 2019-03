ifiweregod

Zwei Tage vor der Premiere:

Wenn bei der Probe ein wichtiges Lichtpult kaputt geht und eine Tänzerin einen Wadenkrampf bekommt, können die Nerven schon einmal blank liegen. Nichtsdestotrotz mündeten die monatelangen Vorbereitungen für die dreiteilige Ballett-Produktion „If You Were God“ in eine gelungene Premiere. Denn die Choreografien des Franzosen Martin Harriague sind persönlich und facettenreich. Sie animieren zum Nachdenken und Hinterfragen von eingefahrener Sichtweisen. Auf der Bühne stehen 24 Tänzer des Leipziger Balletts.



Nach der Premiere im März finden weitere Aufführungen am 7. und 28. April sowie am 4. Mai, jeweils 19.30 Uhr, im Schauspiel Leipzig statt.