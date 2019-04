"Es ist das Erlebnis, das Abenteuer."

Cynthia sagt, sie geht auf die Jagd, weil sie in der Natur entspannen kann.

Es sei das Erlebnis, das Abenteuer. Einfach vom Alltag abzuschalten. An den Aktivitäten rund um die Jagd empfindet sie Freude: Hochsitze bauen, die Arbeit mit ihrem Hund, wilde Tiere im Wald beobachten, der Austausch mit anderen Jägern.



Natur hegen und pflegen



"Natürlich koche und esse ich auch gerne das Fleisch", sagt die Mörtitzerin. Cynthia findet die Jagd notwendig, um Wildbestände und Natur gesund zu halten." Zu hegen und zu pflegen - wie der Jäger sagt.



"Es gibt Tierkrankheiten wie den Fuchsbandwurm oder in anderen europäischen Ländern die Schweinepest." Um Krankheiten wie diese so gering wie möglich zu halten, gehöre das Schießen von Wild dazu.



Jäger kommen für Schaden durch Wildtiere auf



"Wenn die Wildbestände zu hoch werden, funktioniert das Zusammenleben von Mensch und Tier nicht mehr." Für Schaden durch wilde Tiere, der auf bewirtschafteten Feldern entsteht, müssen die Jäger in ihren Waldgebieten finanziell selbst aufkommen. "Deshalb wollen wir diesen so gering halten, wie möglich."



Es sollte immer alles im Rahmen bleiben, findet die 29-Jährige. "Jäger müssen trotzdem immer überdenken, was sie erlegen und sollten nicht alles schießen, was ihnen vor die Flinte kommt."



Ihre Rolle als Frau in der Männerdomäne



Ihr Geschlecht habe trotz des niedrigen Frauenanteils bei der Jagd nie eine Rolle gespielt. „Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, weil ich eine Frau bin“, meint Cynthia. Trotzdem fehlt ihr ab und an der Austausch mit anderen Jägerinnen. In ihrem Bekanntenkreis gibt es lediglich zwei weitere Frauen, die diesem Hobby nachgehen.