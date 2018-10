Wird der Saale-Elster-Kanal vollendet?

Geld besser im Umweltschutz aufgehoben

Felix Ekardt vom BUND Sachsen kritisiert die Ausbaupläne des Saale-Elster-Kanals.

Kritik an den Plänen für den Saale-Elster-Kanal kommt vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). „Der Freizeitverkehr rechtfertigt nicht das, was an Kosten dafür aufgewandt wird und was an ökologischen Folgeschäden entsteht“, sagt Professor Felix Ekardt, ehrenamtlicher Landesvorsitzender des BUND Sachsen.



Der Soziologe befürchtet, dass durch den neuen Wasserweg der Leipziger Auenwald in Mitleidenschaft gezogen wird. „Der Auenwald ist ein ökologisch hochsensibles System mit einer hohen Artenvielfalt“, so Ekardt. Der sensible Bereich des Floßgrabens etwa würde durch Paddler stärker frequentiert. Diese Vielfalt gerate unter Druck, wenn der Freizeittourismus zunehme und „der Gesamtverkehr auf den Wasserwegen in und um Leipzig intensiviert wird“.



Das Geld, das in den Ausbau des Kanals gesteckt wird, wäre seiner Ansicht nach im Umweltschutz besser aufgehoben.