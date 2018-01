Wohnen in der Kirche in Riesa

Die Jugenstilornamente an den Türen erinnern an die alte Nutzung des Hauses.

Der Gemeindereferent wohnt noch mit im Haus, die anderen Räume nutzt die Caritas, im Keller befinden sich die Gemeinderäume. In den 30er-Jahren übernahm die Kirche das Kasino, weil es als Offizierstreff nicht mehr benötigt wurde. Dass sie ausgerechnet den Namen der heiligen Barbara trägt, der Schutzpatronin der Artillerie, scheint kein Zufall zu sein. „Vermutlich gab es da einen Hintergedanken“, sagt der Pfarrer.



Ursprünglich war das Gebäude nur als Provisorium gedacht. Nebenan sollte eine neue Kirche errichtet werden. Doch das dafür benötigte Geld ging in der Inflation verloren. „Da war dann an einen Kirchenneubau nicht mehr zu denken.“ Heute bedauert es die Gemeinde nicht, dass es nicht mehr dazu kam. Die Bevölkerung in Riesa sei die älteste im Kreis Meißen und die Stadt schrumpfe, sagt Dombrowsky. Eine große katholische Kirche werde nicht benötigt.



Vor 28 Jahren entschied sich der aus Weinböhla bei Meißen stammende Pfarrer für das Priesterseminar, war seither in verschiedenen Städten tätig – in Chemnitz, der Oberlausitz und elf Jahre lang im Leipziger Osten in der Pfarrei Sankt Laurentius. „Ich wäre gern noch ein bisschen länger in Leipzig geblieben“, sagt er und kann das Seufzen dabei nicht ganz unterdrücken. Als ihn der Bischof vor zwei Jahren bat, die katholische Gemeinde in Riesa zu übernehmen, willigte er ein.