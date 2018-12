Kuapo - Die Kulturapotheke

Kuapo: Bücher und Kaffee in der alten Apotheke

Cafés in Leipzig schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. In allen Ecken der Stadt eröffnen neue Läden, die Kuchen und Kaffee im Angebot haben. Doch einige davon bieten mehr als das. In der Kulturapotheke gibt es statt Hustensaft gut duftenden Kaffee und vielseitige Lektüre.