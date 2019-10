Andreas Voigt filmt Demonstranten in Leipzig im Herbst 1989

Zwischen Aufbruch und Ungewissheit

Filmemacher Andreas Voigt in Leipzig.

Leipzig im Herbst 1989: Der 9.Oktober hat alles verändert. Die Demonstranten wissen jetzt, dass die DDR-Führung sie nicht mit Gewalt aufhalten wird. Wohin die Proteste führen würden, ist jedoch völlig offen.



Trotzdem gehen die Leipziger weiter demonstrieren. Am 16. Oktober sind 120.000 Menschen auf der Straße.



An diesem Tag beginnt auch der junge Defa-Dokumentarfilmer Andreas Voigt seine Dreharbeiten in Leipzig.



Kurzentschlossen hatte er seine Vorgesetzten in den Defa-Studios dazu überredet, die Entwicklungen mit der Kamera begleiten zu dürfen.



Jetzt treffen er und sein Team auf Leipziger, die zwischen Aufbruch und Ungewissheit schweben.