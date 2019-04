Orte aus der Region um Leipzig aus der Luft damals und heute

Naunhof damals und heute

Die Motive entstanden aus dem Flugzeug heraus. Wofür wurden die Fotos ursprünglich gemacht?

Die Luftbildfotografie ist in den Anfängen im Ersten Weltkrieg sehr stark von den Militärs vorangetrieben worden, zum Zweck der Kartographie. Exakte Karten waren damals noch Geheimwissen, Luftaufklärung etwas Besonderes – was man mit Ballons und Luftschiffen gemacht hat, zum Teil auch schon mit Flugzeugen. Eine zivile Nutzung gab es erstmals ab 1919, also vor etwa 100 Jahren.



Man konnte dadurch unzugängliche Landschaften geografisch aufnehmen. Die Technik war dafür damals aber noch nicht so geeignet. Sie musste erst entstehen. Man konnte zunächst nur Schrägbildaufnahmen machen. Die waren für topographische Aufzeichnungen eher ungeeignet, dafür aber sehr attraktiv für die Öffentlichkeit. So entstand als Nebengeschäftsfeld die Fotografie für Prospekte und Ansichtskarten.