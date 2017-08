Luthers Thesen kurz und aktuell erklärt

Das Lutherjahr 2017 ist in vollem Gange

und neigt sich seinem Höhepunkt am

31. Oktober 2017 entgegen.

Dann jährt sich der folgenreiche

Thesenanschlag zum 500. Mal.

Doch wie aktuell sind Luthers

Forderungen ein halbes Jahrtausend

nach der Spaltung der Kirche noch?

Auf der Suche nach Antworten wird die Seite jeden zweiten Tag um ein Video ergänzt. Darin erzählen Menschen, was sie mit Luthers Thesen heute noch verbinden ...