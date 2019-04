Streifzug durch das alte Nerchau

Eisenwarenhändler Theodor Lange hatte in seinem Geschäft am Saumarkt alles, was das Herz der Nerchauer begehrte. Zu Kultstatus brachte es jedoch erst sein Nachfolger: Alfred Nigrin. „Bei dem bekamst du alles, von der Schraube über den Besen bis zur Leiter.“ Das Motto im Haus der 1000 kleinen Dinge: Sie müssen kaufen, was ich habe, und nicht, was sie brauchen! Schon machten sich die Nerchauer ihren Reim drauf: Nigrin an der Ecke, der handelt mit jedem Drecke.