Neue Harth bei Leipzig nach der Braunkohle

Die Geschichte eines neuen Waldes

So sah das Gebiet um die ursprüngliche Harth um 1934 aus. Der etwa 800 Hektar große Mischwald liegt damals auf einem sandigen Höhenrücken nahe des Leipziger Ortsteils Markkleeberg, zwischen Gaschwitz, Zwenkau und Prödel. Der Baumbestand ist sehr alt, erstmals wird die Harth um 993 nach Christus schriftlich erwähnt. Besonders im Zeitraum zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gilt die Harth als beliebtes Ausflugs- und Wanderziel, an das sich ältere Leipziger auch heute noch erinnern. Damals gelangt man von einer Bahnstation direkt in den Wald, der auch für die Erholungsstätte "Hartheck" bekannt war, in der sich lungenkranke Menschen kurieren konnten.



Laut dem Markkleeberger Geschichtsbuch wurde das Gebiet in den 1930er-Jahren durch die Sächsische Braunkohlewerke AG aufgekauft. Bei Bohrungen unter dem dichten Kiefern- und Birkenbestand war man zuvor auf ausgedehnte Braunkohleflöze gestoßen. Es folgen um die fünfziger Jahre großflächiger Kohleabbau und damit die Zerstörung eines Landstrichs mit vielseitiger Flora und Fauna. Auch an den umliegenden Ortschaften geht der Tagebau nicht spurlos vorbei. So werden etwa die 339 Einwohner des Ortes Prödel Anfang der 1970er-Jahre umgesiedelt. 1974 folgt Cospuden mit 38 Einwohnern.



Bereits 1968 wird auf dem Gebiet der heutigen Neuen Harth wieder aufgeforstet. Auf den nach der Kohle-Förderung oftmals nährstoffarmen Böden werden großflächig Pappeln, aber auch verschiedene Eichenarten und Kiefern angepflanzt. Heute werden vor allem die Pappeln durch andere Gehölze ersetzt, die für den schwierigen Standort besser geeignet sind. Die Landschaftliche Gestaltung des Gebiets obliegt der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV). Der Forstbezirk Leipzig pflegt als Besitzer der meisten Flächen den Baumbestand der Neuen Harth.