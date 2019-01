Der Oldtimerkönig aus Nerchau

Die in Neuchau geboren Kessler-Zwillinge chauffierte Kullig auch schon in seinen Oldtimern.

Besonders am Herzen liegt ihm die sächsische Traditionsmarke Wanderer. Schon als Junge schaute Hans-Joachim dem schicken Modell hinterher. „Ein Bäcker im Nachbarort fuhr nach dem Kriege seine Brote mit dem Wanderer breit.“ Das inzwischen restaurierte Bäckerauto von einst ist längst in seinem Besitz. In der zwei Tonnen schweren Limousine chauffierte er sogar die in Nerchau geborenen, weltberühmten Kessler-Zwillinge. „Es war eine lustige Tour, die beiden wären mit mir am liebsten bis Berlin durchgefahren. Sie fanden es witzig, dass sie genau so alt wie das Auto waren.“



In Nerchau kamen die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen 1936 buchstäblich auf die Welt: In Düsseldorf, Paris, Rom, Monte Carlo, London, Las Vegas, Hongkong und Sydney – überall feierten sie umjubelte Gastspiele. Doch zu Hause sind die singenden Tänzerinnen nur an einem Ort: Auf der Bühne! Als sie Nerchau in Richtung Leipzig verließen, waren sie noch Püppchen. „Püppchen, du bist mein Augenstern“, lacht Kullig. Zu dieser Liedzeile sei früher der Wanderer W4 auf der Operetten-Bühne präsentiert worden.



Wenn Hans-Joachim Kullig all die Jahrzehnte vor seinen Oldtimern stand, ähnelte das einem Annäherungsversuch an eine schöne Frau. Er strich zärtlich über die Lederpolster. Schwärmte vom Rosshaar-gefütterten und mit Flanell bespannten Himmel. Und konnte den Rundungen des elegant geschwungenen Kotflügels nicht widerstehen. Das ist inzwischen anders. Seine Finger sind nicht mehr so geschmeidig, das Herz ist ihm schwer. Im vorigen Jahr starb seine über alles geliebte Sigrid.