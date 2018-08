Mit Markus Böhme Plagwitz entdecken

Am Güterbahnhof: Die Industrie von einst prägt die Spielplätze von heute.

Die Mieten ziehen auch hier an. Die Dichte an kleinen Läden und Kleingewerbe nimmt ab. „Vorn in Plagwitz bin ich gar nicht mehr so oft, das ist mir echt zu aufregend“, sagt Markus Böhme mit Blick auf die Karl-Heine-Straße, die das Viertel von Lindenau trennt. Gleichzeitig beobachtet er das geschäftige Baugeschehen auf der Zschocherschen Straße, Läden, die auf- und wieder zumachen.



Gentrifizierung ist das Wort, das in der Luft liegt. Böhme kennt die Auswirkungen von Veränderung und Verdrängung: Nachdem sein Vermieter wechselte, bekam er die Kündigung für seine Metalkneipe. „Wir haben eine Weile noch ein neues Objekt gesucht, aber keins gefunden“, sagt er. „Es ist enger geworden und aufgeräumter, viele Brachflächen wurden angefasst, mit dem Ergebnis, dass jetzt hier überall Zäune stehen. Viele Gebäude, die einsturzgefährdet waren, sind das jetzt nicht mehr. Sie werden kommerziell genutzt.“



Aus Teilen des alten Plagwitzer Güterbahnhofs wurden Wohnungen. Zugezogene Familien bevölkern Spielplätze inmitten der einstigen Industriebrachen. Daneben gibt es aber auch noch alternative Wohnprojekte, Gemeinschaftsgärten, den Bürgerbahnhof oder die mit ihren Graffiti herausstechende Gießerstraße.