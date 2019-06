Modellbauer

Raketenfans unter sich: Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Modellraketen treffen sich regelmäßig in Roitzschjora.

Vollbild

Etwa 50 aktive Modellraketenflieger und dazu 100 Gäste aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Polen und Tschechien verfolgten den Start. Insgesamt zischten an diesem Tag sogar 300 Modellraketen in den Himmel.



Die Mondlandung war aber diesmal Hauptthema des Flugtages. Der „Modellraketenflugtag in Roitzschjora ist der größte Flugtag dieser Art in Deutschland“, so Andreas Block. Die Arbeitsgemeinschaft Modellraketen Deutschland mit über 100 Mitgliedern ist der Träger des Events.

Einfach ist es nicht, das richtige Gelände für eine solche Veranstaltung zu bekommen.



Einstige Flugplätze wie Brandis und die Rote Jahne bei Doberschütz sind heute mit jeder Menge Solarpanelen bebaut. Und die Raketenmodelle kommen ja nach dem Start wieder vom Himmel. In Roitzschjora ist Platz, hier stellt der ansässige Verein Gelände zur Verfügung. Aber auch die Luftraumfreigabe muss genehmigt werden. Die Berichte vorangegangener Flugtage zeigen: Hier herrscht Vielfalt, hier wurden bereits Modelle sowjetischer Raketen gestartet, brachte schon das Space Team der Technischen Universität Wien seine Raketen zum Start.