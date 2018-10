Aus dem Jakobsweg von Wurzen nach Santiago de Compostela

Unvergesslich war die Überquerung der Pyrenäen, der Aufstieg von 200 auf 1400 Meter. Es regnete. Es war dunkel. Und steinig. Tränen kullerten. Die Frage kam auf, wieso in Gottes Namen man sich das eigentlich antue.



An anderen Tagen schien die Sonne. In den Weinbergen erwartete der kultige Marcelino die Muldentaler. Der ältere Herr mit weißem Rauschebart gilt als Star am Jacobsweg und segnet alle Pilger.a