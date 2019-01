Zu Besuch im Tattoocafé in Leipzig-Connewitz

Der Franzose Nicolas Rousseau betreibt gemeinsam mit seiner Freundin das Tattoo-Café in Connewitz.

Gelbe Polstersessel, ein bunt gemusterter Teppich, eine Blume auf dem Tisch – wer einen Blick in das Connewitzer Tattoo-Café „Unkraut“ wirft, denkt, er steht im Wohnzimmer der eigenen Großmutter. Erst bei näherem Hinsehen entdeckt der Besucher die zahlreichen Skizzen an den Wänden, die so gar nicht an Omas Wohnstube erinnern. Und dann sind da noch die surrenden Geräusche der Tätowier-Maschinen.



Nicolas Rousseau kommt aus dem hinteren Teil des Ladens in den vorderen Raum gestapft, der als Café dient. Glatze, Vollbart mit grauen Strähnen, ein großer Ring baumelt an einem Ohrläppchen. Drei schwarze Tränen sind unter seinem rechten Auge zu sehen, noch mehr Tattoos auf Armen und Oberkörper. Vor zwei Jahren übernahm der gebürtige Franzose zusammen mit seiner aus Leipzig stammenden Freundin Luzie das Studio in der Wolfgang-Heinze-Straße. Das Paar hat zwei Kinder, reiste zuvor im Wohnmobil um die Welt – und hatte eigentlich kein Geld für so ein Projekt.



Eine Crowdfunding-Aktion verschaffte den beiden die nötigen Mittel: Die Möbel kauften sie auf dem Flohmarkt, einige bekamen sie geschenkt, den Tresen zimmerten sie selbst zusammen. „Wir wollen nicht nur Tattoo machen“, sagt Rousseau mit unverkennbar französischem Akzent. „Es soll ein Platz sein, wo die Leute sich treffen können.“ Seither kann man sich im „Unkraut“ tätowieren lassen oder einfach auf einen Kaffee vorbeischauen, ohne eine Nadel an seinen Körper zu lassen.