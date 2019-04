Im Velomobil durch Leipzig rollen

Marko Dreblow fährt mit seinem Velomobil viel durch Leipzig.

Ganz ungefährlich ist es nicht, in der roten Rakete durch die Stadt zu jagen. Immer wieder erlebt Dreblow kritische Situationen. „Viele Leute nehmen mich im Stadtverkehr nicht wahr“, hat er festgestellt. „Es kommt öfter vor, dass ich eine Vollbremsung machen muss.“ Vergangenes Jahr hatte er einen Unfall mit seinem alten Velomobil. „Beim Rechtsabbiegen hat mich ein Autofahrer übersehen“, schildert er den Vorfall. Die Glasfaserhülle schützte ihn zwar - er blieb unverletzt - doch das Rad war im Eimer. Die Reparatur wäre teurer gewesen als eine Neuanschaffung.



In der Nähe von Magdeburg verunglückte vergangenes Jahr ein Velomobilfahrer tödlich, weil ihn ein Auto beim Überholen übersehen hatte. Seitdem fährt Dreblow vor allem auf Landstraßen noch vorsichtiger. 1200 Kilometer hat er mit seinem Gefährt seit Februar schon zurückgelegt.



Er rollt damit zur Arbeit ins Leipziger BMW-Werk, am Wochenende um die Seen im Süden der Stadt – und zum Einkaufen in den Supermarkt. Hinter dem Sitz lässt sich einiges verstauen. Im Schnitt 7000 Kilometer kommen so pro Jahr zusammen. Durch die Rennhaube kann Dreblow auch im Winter fahren. Einen Führerschein hat er nicht. Für die Großstadt sei das Velomobil ideal, sagt er. Einen Parkplatz sucht er jedenfalls nie.