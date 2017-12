Vierseithof

Wo einst ein Baron lebte, wohnt und musiziert heute Ute Grimm mit ihren Lieben.

Vollbild





In dem Haus, in dem die Familie ihren Lebensmittelpunkt gefunden hat, lebte früher der Baron. „Das haben die Schwiegereltern nach der Wende als erstes renoviert und auf Vordermann gebracht.“ Denn auch wenn der Hof seit 1940 auf dem Papier der Familie Junghannß gehört, gab es dazwischen doch eine Zeit, in der die Familie nicht auf dem Hof gelebt hat. „1953 musste der Urgroßvater den Hof verlassen, weil er nicht in die LPG eintreten wollte.“ Aufgrund der dazugehörigen Fläche gab es allerdings keine Enteignung, sodass die Familie nach der Wende auf den Hof zurückkehren konnte. Seitdem ist hier eine Menge passiert. Der letzte Meilenstein ist erst vor kurzem fertig geworden. Das größte Gebäude, der ehemalige Kuhstall, der gegenüber vom Wohnhaus steht, erstrahlt seit wenigen Wochen in neuem Glanz. „Hier können ab sofort auch Schulklassen übernachten.“