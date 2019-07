Tag der virtuellen Liebe

Edgar und Irma Jahn bei ihrer Goldenen Hochzeit.

Den kannst du nehmen, der kann wenigstens Gras hauen, soll Mutter Linda gesagt haben, als Irma ihr den Angehimmelten vorstellte. „Die Männer des Hauses lebten nicht mehr. Mein Vater blieb im Krieg, mein Opa verunglückte tödlich. So waren meine Mutter Linda und Großmutter Frieda ganz alleine mit mir und meinem Bruder. Und wir hatten ja auch noch eine Kuh“, skizziert Irma Jahn die nicht nur romantische Ausgangslage.



An ihre erste Begegnung können sich beide gar nicht mehr erinnern. Wie sollten sie auch! „Meine Mutter und Irmas Mutter waren Schulfreundinnen“, holt Edgar aus. „Als Irma frisch geboren war, statteten ihr meine Mutter und ich einen Besuch ab. Natürlich habe ich keinerlei Bilder vor meinem geistigen Auge – ich war ja noch zu klein.“ Die Kontakte zwischen beiden Familien blieben auch in der Folge eng. Edgar war mit Irmas Bruder Herbert befreundet.



Ernst wurde es 1956 im Roten Hirsch. Wirt Arthur Constantin lud einmal mehr zu Bockwurst, Limo und Tausend Takten Tanzmusik ein. Edgar fasste sich ein Herz und forderte Irma auf. Zwar tanzten sie zusammen, zusammen sitzen oder gar zusammen gehen – das war noch kein Thema: „Edgar fragte artig, ob er mich bis zur Brücke begleiten darf. Er durfte.“ Ja, so sei das damals gewesen. „Das ging nicht so holterdiepolter wie heute“, sagt Irma.

Sie wisse, dass sich junge Leute aktuell meist übers Internet kennen lernen. Nein, von gestern sei sie nicht und sie habe auch ein Tablet, sagt Irma Jahn stolz: „Trotzdem finde ich es besser, seinen Partner im wahren Leben zu suchen – so wie wir es früher getan haben.“ Mag sein, dass es heute nur einiger weniger Klicks bedarf, um fündig zu werden: „Aber so schnell, wie sich die Jugend findet, so schnell ist sie auch wieder auseinander.“



60 Jahre sind Edgar und Irma nun schon liiert. Und sie möchten keinen Tag missen. Die sechsfachen Groß- und zweifachen Ur-Großeltern begeistern sich für Volksmusik. Wann immer auch die Lauterbacher Dorfmusikanten aufspielen, müssen sie dabei sein. Sogar den aus dem Fernsehen bekannten Singenden Wirt Thomas Berger in Ainring bei Salzburg hätten sie schon mehrfach besucht.



Dabei vergessen sie nie, woher sie gekommen sind: „1960 waren wir das erste Mal in Urlaub gefahren. Mit dem Trabant an die Ostsee. Es war auch das erste Mal, dass wir das Meer gesehen hatten.“ Erst 16 Jahre später folgte die zweite Ferienreise. Mit allen drei Kindern nach Vogelsgrün im Vogtland. Überhaupt hatte das Paar bescheiden angefangen: „Als ganz junger Kerl verdiente ich fünf Mark die Woche. Irma war es, die den Eintritt für den Tanz bezahlte.“

1957 wurde Verlobung gefeiert. Zwei Jahre später war die Heirat. 1961 kam das erste Kind, ’64 das zweite, ’69 das dritte. Irma arbeitete zunächst als Dreherin im Colditzer Porzellanwerk, später als Milchleistungsprüferin in der LPG. Edgar, gelernter Schmied, war Baggerfahrer bei der Bauunion und qualifizierte sich 1964 zum Staatlich geprüften Hufschmied: „Alle Ochsen, die in den Westen gingen, mussten noch zu mir in die ,Fußpflege’.“