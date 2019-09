Wendegeschichten: Baujahr 1989

Peter Noack und seine Liebe zum Trabbi

Vollbild

Frage: Wie verdoppelt man den Wert eines Trabbi? Antwort: Indem man ihn volltankt! Und wie vervierfacht man ihn? Indem man eine Banane auf den Rücksitz legt. Witze über den Trabant, diesen Kleinwagen, der sinnbildlich für die Motorisierung der DDR-Bürgerschaft steht, tun manchmal ganz schön weh. Nicht nur, weil sie überspitzt den Nagel auf den Kopf treffen – sank der Wert eines Trabbis nach der Wende doch rapide – sondern auch, weil er mit seinem Zweitaktröhren wie kein anderes Auto nach Ost-Nostalgie klingt.



Peter Noack liebt das blechernde Dröhnen, das seine Trabbi-Limousine von sich gibt. Dabei schaffte sich der Filmproduzent und Schauspieler aus Riesa seinen ersten Wagen erst kurz nach der Wende an. Nicht, weil er keinen gewollt hätte – sondern weil ihm die Wartezeiten schlicht zu lang waren. Rund 14 Jahre hätte er auf ein Fahrzeug warten müssen. So kam es, dass der heute 61-Jährige erst 1990 für 400 Mark in einer Autowerkstatt in Freiberg seinen ersten Trabant erwarb – einen 601’er mit hellgrünen Dach und Sechs-Volt-Bordnetz. Dass zu der Zeit viele Menschen aus den neuen Bundesländern ihre Ost-Autos los wurden und gegen schnellere West-Wagen eintauschten, war ihm egal. „Der fuhr ja noch“, sagt er pragmatisch. Die neue Unbeliebtheit des Trabants habe für ihn außerdem den Vorteil gehabt, dass er Ersatzteile kostenlos über Freunde erhalten habe.„Die ersten Jahre kam ich so problemlos über die Runden“, erzählt er lachend.



Wertverlust nach der Wende: Neuer Trabbi günstiger als Reparatur



Drohten Reparaturen mehr als 500 Mark zu kosten, tauschte er einfach das Auto aus – manchmal alle zwei Jahre, sobald die Hauptuntersuchung anstand. Nur einmal ging er fremd: 2010 schaffte er sich einen gebrauchten Astra Caravan an, der bereits 300.000 Kilometer hinter sich hatte. „Fuhr wunderbar“, sagt Noack. Der Wagen rostete aber so stark, dass er nach einem abgelehnten TÜV auf dem Schrottplatz eines Freundes buchstäblich zusammenbrach. In der Hinterhand hatte Noack zu der Zeit schon, natürlich, einen Trabant, Baujahr '89. Noch heute fährt er die Limousine, die in diesem Jahr das Oldtimeralter erreicht hat. Das neue H-Kennzeichnen ermöglicht ihm auch Umweltzonen wie in Leipzig oder Halle zu befahren, was ihm etwa ermöglichen würde, dort an Festen, Umzügen oder Oldtimertreffen teilzunehmen. Erstmal jedoch stand für Peter Noack der Trabbi-Treff in Glaubitz am 12. Mai an. Dort kam er mit anderen Trabbifans aus der Region zusammen, um zu fachsimpeln und auszufahren. Für einige Autos ist das eine der seltenen Gelegenheiten, zu denen sie überhaupt noch aus der Garage geholt werden.



Trabbi hat sich zum DDR-Kultauto gemausert



Peter Noacks Trabbi dagegen ist für ihn ein Alltagsauto. „Für die 20 bis 30 Kilometer, die ich jeden Tag durch die Orte fahre, ist das wunderbar“, sagt er. Für den seltenen Fall, dass er längere Strecken über die Autobahn zurücklegen muss, greift er auf einen Leihwagen zurück. „Früher zu DDR-Zeiten gab es so viele Schlaglöcher, dass man eh langsam fahren müsste. Heute könnte ich mit meinem Trabbi höchstens noch auf dem Standstreifen fahren, um die anderen Autofahrer nicht zu stören“, meint Noack. Über ein schnelleres Auto denkt er trotzdem nicht nach, stattdessen hat er sich inzwischen eine rechte Trabantsammlung angelegt. Neben seiner Limousine, besitzt er noch einen gletscherblauen Trabant Universal und zwei Kübel.



So günstig wie noch vor einigen Jahren sind seine Fundstücke übrigens längst nicht mehr. Mittlerweile kosten intakte Modelle auf Verkaufsplattformen mehrere tausend Euro. Denn obwohl er immer noch gern als Rennpappe verspottet wird, hat der Trabbi längst Kultstatus erreicht. Witze über sein Lieblingsfahrzeug, kann Peter Noack übrigens gut wegstecken. Er hat sogar selbst einige auf Lager. Zum Beispiel: „Was ist der Unterschied zwischen einem Trabbi und einem Trabbi Sport?“ „Die Turnschuhe auf der Ablage.“



Text: Hanna Gerwig