Wendegeschichten: Das Glasseidenwerk und die Treuhand

Wilfried Queißer, heute fast 80 Jahre alt, war seit 1985 Betriebsdirektor im Oschatzer Glasseidenwerk. Es müsse ein Dienstag gewesen sein, weil er montags noch unterwegs war. „Es war im April 1992, ich war irgendwie bei Kunden gewesen, da komme ich zurück in den Betrieb und die damalige Buchhalterin kam zu mir und sagte: ‚Hör mal, irgendwas ist hier merkwürdig.‘“



Mit diesen Worten überreichte sie ihm einen Brief von der Treuhand. Darin stand etwas von Abwicklung und dass sie dafür alles dafür vorbereiten sollten, weil am Sonnabend eine große Gruppe kommen wolle. „Alle unsere Unterlagen, unsere letzten Geschäftsberichte, über die aktuelle Situation, was an Produktion lief, die Zahl der Beschäftigten – eben alles“, erinnert er sich. „Riesenfledermausohren“ habe er da bekommen: Abwicklung? Das könne doch nicht sein! Es war nur noch ganz wenig Zeit. Er rief seinen Betreuer bei der Treuhand an, aber der konnte damit auch nichts anfangen.



„Damals war die Treuhandanstalt noch am Alexanderplatz in Berlin. Weil ich von dort nicht genügend Informationen bekommen habe, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin dort vorstellig im Bereich Abwicklung geworden. Ohne angemeldet zu sein“, erzählt Queißer. „Und zwar bei einem Herrn Tränkner, das war ein Oberbayer.“ Dessen Sekretärin bestätigte, was er schon wusste, er sei nicht angemeldet: „Herr Queißer, das geht so nicht. Aber ich versuch‘s mal, ich geh‘ mal rein.“



Es dauerte gar nicht lang, bis sie zurück kam: „Sie haben Glück.“ Er durfte rein, die ganzen die sogenannte Abwicklung betreffenden Unterlagen unter dem Arm. „Er war sehr aufmerksam. Ich habe ihm alles erläutert, wie es ist.“ Das Glasseidenwerk war finanziell gut ausgestattet, weil es bereits vor der Wende eine starke Exportrate ins nicht-sozialistische Ausland hatte. „Durch die NSW-Exporte, Exporte in das nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet, also in den Westen waren wir geldseitig so gut abgefedert, wie es vermutlich nicht so vielen DDR-Betrieben damals zur Wende ging. Wir hatten dadurch überhaupt keine Probleme“, beschreibt er.



Nachdem er dies geschildert hatte, fing Tränkner an zu telefonieren: „Ich habe dabei gesessen. Ich weiß nicht, mit wem er gesprochen hat, aber er hat bestimmt 20 Minuten telefoniert“, erinnert sich Queißer weiter. „Dann lehnt er sich zurück, knallt das Telefon drauf, und fängt laut an zu lachen: ‚Ja mei, Sie sind in die falsche Schublade gekommen!‘“, imitiert der verblüffte Queißer seinen damaligen Gesprächspartner.



Er könne nur mutmaßen, wer damals gute Kontakte zur Treuhand hatte und versuchte, einen ungeliebten Konkurrenten aus dem Osten platt zu machen, erzählt er: „Das ist wahrscheinlich einer Unzahl von Betrieben so ergangen. Glück muss man haben im Leben, für unseren Betrieb, für meine Mannschaft, hatte ich das.“ Anschließend sei er nach Hause gefahren. „Mit der Hauptbuchhalterin und allen, die involviert waren, haben wir dann eine richtige Fete gemacht und uns gefreut.“