Wendegeschichten: Paradies Platte

Auch nach der Hochzeit: Wohnen bei Mama

Gabi und Roland lernten sich im Sommer 1978 kennen. Sie war 18 Jahre alt, er 23, als er während einer Disco in Oschatz auf sie aufmerksam wurde. "Sie stand da am Tisch mit ihrer Freundin Petra. Und zufällig fand ich sie beide gar nicht schlecht", erzählt Roland Fischer und lacht. Also tanzte er zuerst mit Petra und fragte dann Gabi. Die aber rauchte seelenruhig ihre Zigarette und ließ ihn abblitzen. Nachdem sie sich doch von ihm überzeugen ließ, gingen sie einige Male miteinander aus und verliebten sich. Zwei Jahre später wurde geheiratet.



"Die Wohnungssuche danach war eine Katastrophe", erzählt Roland Fischer und Gabi setzt hinzu: "Es gab einfach nichts." Abwechselnd lebten sie deshalb mal bei ihrer, mal bei seiner Mutter. "Immer wenn's geknallt hat, sind wir wieder umgezogen", erinnert er sich. Auch andere Umstände belasteten das junge Paar. Nachdem auch Roland Fischer begonnen hatte, bei der Deutschen Reichsbahn zu arbeiten, bekamen sie sich durch das Schichtsystem kaum noch zu Gesicht.



Zwei Mal fuhr der junge Mann deshalb nach Berlin - einmal zum Staatsrat und einmal ins Zentralkomitee der SED - um sich über die Zustände in "der Provinz" zu beschweren. "Irgendwie hat das Früchte getragen", sagt Roland Fischer, obwohl er zugibt, vor beiden Gesprächen nervös gewesen zu sein. Einige Wochen später bekamen er und seine Frau die gleichen Schichten zugeteilt und eine Wohnung zur Verfügung gestellt. "Dann klappte es plötzlich auch wieder mit dem Eheleben."



Kohle, Kälte, Kachelofen: Umzug in den Altbau



Die neue Bleibe lag im alten Arbeitsamt in der Dresdener Straße. Ein Altbau mit Schrankbad und einer Außentoilette, der sich dank fast vier Meter hoher Decken kaum heizen ließ. "Ich musste dauernd Kohlen aus dem Keller hochschleppen und den Herd in der Küche und den Kachelofen in der Stube anfeuern", sagt Gabi Fischer. Trotzdem: Es war ihr erstes eigenes Zuhause und sie richteten es liebevoll ein.



Als die Kinder kamen - der Sohn Mario 1984, die Tochter Mandy zwei Jahre später - trennten sie vom Schlafzimmer ein Eckchen ab und bauten ihnen eine Höhle. Während Roland sich umorientierte und erst als Musiker und später als Alleinunterhalter in Oschatz bekannt wurde, blieb Gabi bei der Eisenbahn. Über die kam später auch das Angebot für die Wohnung im Stadtteil West.