Wurzen ist die heimliche Architekturhauptstadt Sachsens

Das Rathaus

Das klassizistische Gebäude am Markt wurde 1803 gebaut, nachdem der Vorgängerbau an gleicher Stelle abgebrannt war. Die umfangreiche Sanierung nach der Wende gestaltete sich schwierig. Das Haus mit markant mittigem Turm musste fast völlig entkernt werden. Betondecken ersetzten Balkendecken. In dem Gebäude befinden sich heute Galerie und Bibliothek. Die Ämter dagegen sind längst in das wesentlich größere Stadthaus an der Friedrich-Ebert-Straße umgezogen. Böse Zungen spotten daher; man sieht den Umzug als Beweis für eine immer mehr um sich greifende Bürokratie.