Katastrophenszenarien in Sachsen

Maasdorf liegt in der Nähe von Köthen im südlichen Sachsen-Anhalt, etwa eine Autostunde von Leipzig entfernt.

Denn generell halten die Bewohner Maasdorf für einen sehr krisensicheren Ort. Im Oktober 2013 hat Tremmel das Areal gekauft. „In unserer Familie hat es immer schon den Wunsch gegeben, sich so ein altes Gemäuer zuzulegen und zu sanieren“, sagt Peter Tremmel. Etwa 50.000 Euro bezahlten sie für den verfallenen Gutshof mit einer Gesamtfläche von 7000 Quadratmetern. „Dafür kriegen Sie in Berlin nur eine Garage“. Doch die Wahl lag nicht nur am Preis. Der Ort sei sicher vor Überschwemmungen. Und: „Wir haben hier den größten gleichmäßigen Abstand zu allen Atomkraftwerken in Deutschland.“ Tremmel war wegen seines Jobs viel in der Welt unterwegs, lebte eine zeitlang in Ungarn und in den USA, zuletzt in Berlin. „Ich habe ein Nomadenleben geführt“, sagt er. Mit Mitte 50 wollte er mal „irgendwo ankommen“.



Michael Dick, der Dritte an der Kaffeetafel, ist jemand, der nach den Prepperdays hier „hängen geblieben“ ist. Der 39-Jährige Ostfriese zog im September nach Maasdorf. In seiner Heimat hatte er „keine Perspektive, keine Familie, kaum Freunde“. Den ehemaligen Soldaten interessiert das Thema Krisenvorsorge schon lange. Im Ernstfall könnte er ein oder zwei Wochen im Wald überleben, sagt er. Er würde dann angeln gehen, um sich zu ernähren. „Ewig kann man das aber nicht machen.“ Dick wohnt jetzt in einem grünen Wohnwagen, in dem nur ein Bett, eine Miniküche und ein Kleiderschrank stehen und will dauerhaft in Maasdorf bleiben.



Peter Tremmel, seine Mutter und seine Lebensgefährtin wohnen noch zur Miete in einem Nachbarhaus des verfallenen Gutshofs. Nächstes Jahr aber wollen sie in das ehemalige Gesindehaus des Hofes umziehen, das Gutshaus mit 1500 Quadratmetern Fläche soll vermietet werden. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu tun.