Die Sternburg-Brauerei

Das Sudhaus ist das Herzstück der Brauerei.

Sikora läuft weiter über das Gelände, betrachtet die maroden Bauten, von denen Teile der Dächer eingestürzt, viele Fensterscheiben eingeschlagen sind. „Die Gebäude stehen auf einem Sockel aus Beuchaer Granit”, erklärt er. Dadurch konnte von unten kein Wasser eintreten. Dieser Baustil sei typisch für die Industriearchitektur in Leipzig, wie sie beispielsweise bei den Buntgarnwerken in Plagwitz zu sehen ist.



Unmittelbar neben den Arbeiterwohnungen ragt das Schmuckstück der Brauerei in den Himmel: das große Sudhaus, in dem einst das Sternburg-Bier in großen Kesseln gebraut wurde. „Art-déco-Stil”, so Sikora. Es wurde wohl zeitgleich mit dem Leipziger Zoo erbaut. „Ein wunderschönes Gebäude, von der Ansicht her hat es die Qualität eines alten Schlosses oder eines Doms“, findet Sikora. „Eigentlich ist es ein hochrangiges Baudenkmal und es ist ein großer Jammer, dass das hier so verwahrlost.“