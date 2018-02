Grünau, ein Leipziger Stadtteil im Wandel

Seit drei Jahren betreibt Jörn Bialojahn die "Kleine Kneipe" in Grünau.

Jörn Bialojahn ist nervös. In der Nacht zuvor ist im Keller des Elfgeschossers in der Alten Salzstraße in Grünau ein Feuer ausgebrochen. Genau in dem Block, in dem der 46-Jährige sein Lokal „Zur Kleinen Kneipe“ betreibt. Irgendjemand hat den Stromzähler angezündet, das ganze Haus war stundenlang ohne Elektrizität. Die Gaststätte hatte Glück, das Lokal hat einen extra Zähler, nur das Telefon ist ausgefallen. „Schon drei Mal hat es gebrannt“, seufzt der Kneiper und bittet in den Gastraum. Dass so etwas vornehmlich in Grünau geschieht, glaubt Jörn Bialojahn nicht. Zwei Mal wurde in seiner Kneipe schon eingebrochen, aber auch das könne in jedem Stadtteil von Leipzig passieren, ist er sich sicher. Nachts ist das Lokal zur Sicherheit videoüberwacht.



Vor drei Jahren übernahm der gebürtige Meißner die Grünauer Kneipe. Vorher war er 14 Jahre lang Barchef im "Dark Flower" in der Innenstadt. Aber Trubel und Menschenmassen haben ihm noch nie gefallen. Heute steht Bialojahn in der Küche, beschäftigt drei Angestellte, er sucht noch einen weiteren Kellner.



Das Lokal läuft gut, „obwohl wir null Werbung gemacht haben“, sagt der Chef. Gerade erst hat er den Gastraum vergrößert: Der benachbarte ehemalige Blumenladen gehört jetzt zur Kneipe, die dadurch gar nicht mehr so klein ist. 60 Gäste finden Platz, die meisten kommen aus Grünau, viele wohnen seit 40 Jahren hier. „Wir leben von Stammpublikum“, sagt Bialojahn. „Mit einigen haben wir ein freundschaftlich-familiäres Verhältnis.“ Es gebe keinen Durchgangsverkehr. Deshalb könne er sich keinen Patzer bei der Qualität erlauben. Unzufriedene Gäste kommen nicht wieder.