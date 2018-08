Mein Viertel - Connewitz

Paul betreibt mit einem Freund zusammen einen Virtual-Reality-Laden in der Wolfgang-Heinze-Straße.

Vollbild

Auf der Straße selbst reiht sich ein Späti an den anderen. Nachts rausgehen, sich einfach dazu gesellen – das gefällt ihm. „Klar, das gibt es auch in jedem anderen Viertel. Aber für mich komprimiert sich das hier so extrem“, sagt er.



Gemeinsam mit einem Freund betreibt der 34-jährige Connewitzer einen Virtual-Reality-Laden in der Wolfgang-Heinze-Straße. Es ist der Ausgangspunkt unseres Spaziergangs durchs Viertel. Spielerisch erleben Besucher in einem nostalgisch eingerichteten Raum unterschiedliche Welten mit speziellen Brillen.



„Das fängt beim Schießen mit Pfeil und Bogen an und geht bis zu Escape Rooms oder Horrorspielen. Anders als vor dem Rechner steht der Spieler mitten im Geschehen und handelt aktiv“, erklärt er.