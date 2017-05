Vollbild

Auch Ulrich Vieweger verbindet mit der alten Fabrik viele Erinnerungen, erzählt, dass die Mitarbeiter in den Räumen im Winter oft gefroren haben. Immer dann, wenn die Kohle für das Heizhaus an den Waggons, in denen sie kam, festgefroren war. Beheizt wurden dann zuerst die Produktionshallen. Am stärksten hat sich bei ihm die Schließung des Werks Anfang der neunziger Jahre eingeprägt. „Es ist soviel Zeit vergangen, dass es nicht mehr weh tut, aber es hat weh getan“, sagt er. „Wir hatten kaum Zeit, darüber nachzudenken, wir hatten so viele Probleme.“



Mit der Wiedervereinigung brach das wichtigste Exportland über Nacht weg: die damalige Sowjetunion. Das Leipziger Werk belieferte zwar unter anderem Schweden und Japan, aber 80 Prozent der Anlagen und Chemikalien wurden in die Sowjetrepubliken geliefert. „Während der Galvanotechnik-Betrieb in der DDR quasi ein Monopol hatte, gab es in der BRD vielleicht 20 Firmen wie unsere, und die waren über Nacht alle da“, erinnert sich Vieweger. Die westdeutschen Firmen kamen mit moderneren Anlagen und besseren Chemikalien. Von der Konstruktion her, sagt er, sei man nicht auf einem anderen Level gewesen als die Firmen im Westen, aber beim Material konnte der Ostbetrieb nicht mithalten. „Wir mussten viel improvisieren.“



1990 wurde aus dem VEB eine GmbH und Vieweger zu einem von fünf Geschäftsführern ernannt. „Ich hatte ein bisschen Glück“, sagt er heute. Der Nachteil: Er musste die Kündigungen mit umsetzen. „1500 Leute mussten wir entlassen, das ging bis zu Morddrohungen“, berichtet er. Viele Mitarbeiter hatten mit ihrem Schicksal zu kämpfen, verkrafteten den Rauswurf anfangs nicht. Versuche, das Unternehmen mit Hilfe westdeutscher und ausländischer Firmen am Leben zu erhalten, scheiterten. 1992 wurde die Galvanotechnik abgewickelt. Vieweger eröffnete eine kleine Vertriebsfirma, in der er noch 15 Jahre bis zur Rente arbeitete. Als Pensionär ist er noch immer im Galvanotechnik-Verein aktiv. „Ich bin so ein Verrückter, der immer noch hier rumrennt.“