So hat sich Leipzig-Grünau seit der DDR entwickelt

Zu DDR-Zeiten halfen sich die Bewohner der Hausgemeinschaft und kümmerten sich gemeinsam um ihr Haus.

Nach der Wende leerte sich der Stadtteil, viele Hochhäuser verschwanden, als erstes die in den Randlagen, etwa am Kulkwitzer See. „Man hat an der verkehrten Stelle abgerissen“, kritisiert Kirschner. „Das war ein großer Fehler.“ Jetzt werden neue Wohnungen gebraucht. Von 15 Punkthochhäusern wurden elf dem Erdboden gleichgemacht. Damit verschwand die „Grünauer Skyline“, beklagt der Fotograf. Ein wichtiger Orientierungspunkt.



In Kirschners 16-Geschosser zogen ständig neue Menschen, einige mit „wenig entwickeltem Sozialverhalten“, sagt er. „Es gab keine Hausgemeinschaften mehr.“ Flure kehren und wischen – das übernahm jetzt eine Firma. Die Folge: Die Bewohner fühlen sich für ihr Haus nicht mehr verantwortlich, pflegen es nicht mehr. Im Fahrstuhl liegt Müll, Graffitis zieren die Wände, zählt Kirschner auf. Vor zwei Jahren trafen sich jugendliche Gangs in seinem Treppenhaus. Sie kifften, „machten Terror“, beschmierten die Wände mit Hakenkreuzen und pöbelten die Bewohner an. Sie sind inzwischen verschwunden, haben ihren Treffpunkt verlagert, sagt der Rentner.



Vor einem Monat brannte es in einer leer stehenden Wohnung seines Hauses, in der eine Frau zuvor gedealt hatte, erzählt er. Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) habe die „Kontrolle über die Punkthochhäuser verloren“, so Kirschner. Hausmeisterposten wurden gekürzt, eine soziale Durchmischung versäumt. Stattdessen habe man in den vier Plattenbauten Menschen konzentriert, die einen sozialen Abstieg erlebt haben, kritisiert der Ur-Grünauer.



Harald Kirschner versucht, die Situation zu ändern. Er dokumentierte den schlimmen Zustand des Hauses, schickte das Material an die LWB. Allein das habe schon etwas gebracht, sagt er. Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement drängte er darauf, dass die Wohnungsgenossenschaft einen Sozialhausmeister einstellt. Dieser kümmert sich nun um die Sorgen der Mieter in den Punkthochhäusern, ist als eine Art Sozialarbeiter tätig. Die LWB kam diesem Wunsch nach, „aber das reicht noch nicht aus“.