Auf den Spuren des Leipziger Industriepioniers und Unternehmers Karl Heine

Die Karte zeigt die Vielzahl an Gleisen, die durch den Leipziger Westen verlegt wurden.

Ab 1837 studierte Karl Heine Jura an der Leipziger Universität, doch seine Leidenschaft galt praktischen Vorhaben. Nach dem Abschluss des Studiums begann er, das gesamte Westviertel der Stadt trocken zu legen, das zur damaligen Zeit einem Sumpf glich. „Durch das feuchte Klima gab es sogar Malaria in Leipzig“, schildert Pohler. Heine ließ bis zu zwei Meter hoch Erde aufschütten, legte Straßen an und verkaufte die Parzellen an Unternehmen.



Später verlegte er durch ganz Plagwitz Gleise, sodass die Firmen an das Eisenbahnnetz angebunden waren. Auf diese Weise konnten sie ihre Güter schnell und effektiv transportieren. „Das war immer sein großes Anliegen“, so die Heine-Expertin.