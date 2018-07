So funktioniert das Kraftwerk Lippendorf bei Leipzig

Lutz Dornberg (l.) kennt das Kraftwerk, seit es 2000 ans Netz gegangen ist. Christian Rosin ist der Chef der Anlage.

Ein endlos erscheinender Gang, an dessen Ende ein Konferenzraum liegt. Christian Rosin bittet an einen großen Holztisch. Bevor es auf das Gelände geht, will er grundsätzlich erklären, wie sein Kraftwerk funktioniert. Das macht der Chef am liebsten am Beispiel eines pfeifenden Teekessels: „Wenn das Wasser kocht, treibt der ausströmende Dampf einen kleinen Propeller an, der vor dem Kessel hängt. Würde man noch einen Dynamo hinten dran hängen, lässt sich damit Strom erzeugen.“ Ähnlich seien die Abläufe in Lippendorf. Nur etwas größer – und komplexer.



Seit vier Jahren leitet Rosin das Kohlekraftwerk im Neukieritzscher Ortsteil Lippendorf, 15 Kilometer von Leipzig entfernt. Zuvor arbeitete er hier 16 Jahre lang als Ingenieur. Der 47-Jährige kennt jeden Winkel des Geländes und die Macken mancher Anlagen. An seiner Seite ist heute Lutz Dornberg, 62 Jahre alt, das Werks-Urgestein. Der gebürtige Leipziger ist von Anfang an dabei, begleitete den Bau der Anlage in den Neunzigern.



Er kennt noch das alte, 20 Kilometer entfernte Kraftwerk Thierbach, das 1999 still gelegt wurde. „Die Anlagen sind viel sauberer geworden“, sagt er. „Die älteren Leute wissen noch, wie schmutzig es früher war.“ Mit „früher“ meint Dornberg die DDR-Zeit, in der die Abgase der Kohleverbrennung ungefiltert in die Luft gepustet wurden. Das sei heute vorbei. Der Ingenieur führt fast täglich Interessierte durchs Kraftwerk, erst kürzlich begrüßte er den 200.000 Besucher.