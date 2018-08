Michael Pahl wohnt im Villenviertel von Leutzsch.

Vollbild

Auf der Tour begleitet ihn heute Michael Pahl, 67 Jahre alt, seit den 1980er-Jahren in Leutzsch beheimatet. Treffpunkt ist der alte Dorfkern, an der Kirche der Laurentiusgemeinde, in der beide Mitglied sind. Das Viertel sei praktisch zweigeteilt, erklärt Heiko Schau. Während er in der Arbeitergegend an der Georg-Schwarz-Straße wohnt, lebt Pahl in dem Teil, in dem die Villen stehen. „Das reichere Volk wohnt da unten“, sagt Schau und lacht kräftig.



Michael Pahl lächelt etwas verlegen, deutet lieber auf die alte Kirche mit der Pfarrscheune und dem Gemeindehaus, das gerade rekonstruiert wird. Der Kindergarten wird erweitert.



Die Männer überqueren die Straße und stehen jetzt vor dem alten Wasserschloss, dem ehemaligen Rittergutssitz der Herren von Leutzsch. Dass das Anwesen einst von einem Graben umgeben war, erkennt man noch. In den 1960er-Jahren wurde das Schloss abgerissen, erzählt Pahl. Übrig geblieben ist eine kleine Grünanlage.



In den 90ern sollte das Areal bebaut und für die Öffentlichkeit verschlossen werden. Doch eine Leutzscher Bürgerinitiative wehrte sich gegen das Vorhaben, sagt er. Auf den Bänken des Parks sitzen heute einige Jugendliche, sie lassen einen Joint kreisen, hören laute Rap-Musik. „Tagsüber geht’s, abends ist es hier grenzwertig“, sagt Heiko Schau. Ihn ärgert vor allem der Vandalismus, der hier „ziemlich heftig“ sei. Schon zwei Mal wurden an dem neuen Spielplatz die Sitzflächen der Bänke geklaut.