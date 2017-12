Mit dem Künstler sind der Dalmatiner und eine Katze in das alte Rittergut eingezogen. (Oben: Eine Malerei zeigt, wie das Schloss einst aussah.)

Seit 17 Jahren lebt Furlan in Ehrenberg, einem Ortsteil der Gemeinde Kriebstein. Sein Traum war es schon immer, ein Kulturzentrum zu gründen. Diesen hat er sich mit dem Kauf des Grundstücks rund um Rittergut und Schlossruine erfüllt. Mit seinem Förderkreis Centro Arte Monte Sonore hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die noch bestehenden Gebäude zu erhalten und einer neuen Nutzung zuzuführen. So sind Werkstätten und Atelierräume entstanden. Im Museum wird über vergangene Theaterprojekte und die Geschichte des Rittergutes informiert. Außerdem gibt es ein kleines Heimatmuseum, in dem Haushaltsgegenstände des vergangenen Jahrhunderts zu sehen sind, die die Einwohner der Umgebung dem Verein zur Verfügung gestellt haben.



Auf das verfallene Schloss und das Rittergut in Ehrenberg wurde er auf einer Auktion in Berlin aufmerksam. „Ich war von diesem Ort sofort beeindruckt“, erinnert er sich. Erst interessierte er sich für Objekte in Brandenburg. Doch dort war es ihm zu flach. Furlan kommt ursprünglich aus Conegliano in Italien, einem Ort mit vielen Hügeln im Hinterland von Venedig. „Ich erinnere mich immer an das Schloss, das kleine Dorf. Hier ist es ähnlich. Das gefällt mir sehr. Und wenn Schnee fällt, ist es wie im Märchenland“, sagt der Künstler.